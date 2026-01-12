Анастасия Гасанова пробилась во второй круг квалификации Australian Open — 2026

Российская теннисистка 212-я ракетка мира Анастасия Гасанова обыграла испанку Кайтлин Кеведо в матче первого круга квалификационного турнира Australian Open — 2026. Счёт — 7:6 (7:3), 6:3.

Встреча длилась 1 час 55 минут. За это время Гасанова реализовала четыре брейк-пойнта из шести, не выполнила ни одной подачи навылет и допустила четыре двойные ошибки. Кеведо удалось выполнить четыре эйса и реализовать 3 брейк-пойнта из 10. Она также допустила три двойные ошибки.

Во втором круге квалификации Открытого чемпионата Австралии российская теннисистка Анастасия Гасанова сыграет с 216-м номером рейтинга Юстиной Микульските из Литвы.