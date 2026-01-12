Скидки
Теннис

Жаклин Кристиан — Екатерина Александрова, результат матча 12 января 2026, счет 2:0, 1-й круг турнира в Аделаиде

Екатерина Александрова неожиданно проиграла Жаклин Кристиан на старте турнира в Аделаиде
Екатерина Александрова


Представительница России 11-я ракетка мира Екатерина Александрова уступила теннисистке из Румынии Жаклин Кристиан (37-й номер рейтинга) в матче первого круга турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Счёт — 4:6, 4:6.

Аделаида (ж). 1-й круг
12 января 2026, понедельник. 08:55 МСК
Жаклин Кристиан
37
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Екатерина Александрова
11
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Встреча длилась 1 час 56 минут. За это время Александрова реализовала три брейк-пойнта из пяти, выполнила две подачи навылет и допустила семь двойных ошибок. Кристиан выполнила один эйс, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила две двойные ошибки.

Во втором круге турнира WTA-500 в Аделаиде румынская теннисистка Жаклин Кристиан сыграет с сильнейшей в матче между Марией Саккари (Греция) и Дарьей Касаткиной (Австралия).

Календарь турнира в Аделаиде
Сетка турнира в Аделаиде
