Екатерина Александрова неожиданно проиграла Жаклин Кристиан на старте турнира в Аделаиде

Представительница России 11-я ракетка мира Екатерина Александрова уступила теннисистке из Румынии Жаклин Кристиан (37-й номер рейтинга) в матче первого круга турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Счёт — 4:6, 4:6.

Встреча длилась 1 час 56 минут. За это время Александрова реализовала три брейк-пойнта из пяти, выполнила две подачи навылет и допустила семь двойных ошибок. Кристиан выполнила один эйс, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила две двойные ошибки.

Во втором круге турнира WTA-500 в Аделаиде румынская теннисистка Жаклин Кристиан сыграет с сильнейшей в матче между Марией Саккари (Греция) и Дарьей Касаткиной (Австралия).