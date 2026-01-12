Екатерина Александрова неожиданно проиграла Жаклин Кристиан на старте турнира в Аделаиде
Представительница России 11-я ракетка мира Екатерина Александрова уступила теннисистке из Румынии Жаклин Кристиан (37-й номер рейтинга) в матче первого круга турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Счёт — 4:6, 4:6.
Аделаида (ж). 1-й круг
12 января 2026, понедельник. 08:55 МСК
37
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
11
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Встреча длилась 1 час 56 минут. За это время Александрова реализовала три брейк-пойнта из пяти, выполнила две подачи навылет и допустила семь двойных ошибок. Кристиан выполнила один эйс, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила две двойные ошибки.
Во втором круге турнира WTA-500 в Аделаиде румынская теннисистка Жаклин Кристиан сыграет с сильнейшей в матче между Марией Саккари (Греция) и Дарьей Касаткиной (Австралия).
