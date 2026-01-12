Скидки
Экс третья ракетка мира Милош Раонич объявил о завершении карьеры

Финалист Уимблдона-2016, бывшая третья ракетка мира канадский теннисист Милош Раонич завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил на личной странице в соцсетях.

Раонич не играл на турнирах с середины 2024 года. Сейчас ему 35 лет.

«Пришло время, я ухожу из тенниса. Ты знаешь, что этот момент когда-нибудь настанет, но почему-то никогда к нему не готов. Сейчас я готов настолько, насколько это вообще возможно. Теннис был моей любовью и страстью большую часть жизни.

Мне невероятно повезло, что я смог воплотить свои мечты в жизнь. Я каждый день приходил на корт, сосредотачиваясь на совершенствовании своих навыков, думая, к чему это меня приведёт, и играя в теннис, с которым познакомился в восемь лет совершенно случайно. Каким-то образом это стало моей страстью с детства, а затем и профессией, и жизнью», — написал Раонич.

