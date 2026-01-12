Стала известна мужская сетка квалификации AO-2026

Появилась мужская турнирная сетка квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии — 2026. Россиян там нет.

Сеяными оказались Янник Ханфман (Германия, 1), Николоз Басилашвили (Грузия, 3), Маккензи Макдональд (США, 6), Александр Блокс (Бельгия, 7), Йосихито Нисиока (Япония, 8) и Дино Прижмич (Хорватия, 14).

В сетку женской квалификации попали шесть россиянок. Это Анастасия Гасанова, Алина Корнеева, Алина Чараева, Татьяна Прозорова, Елена Приданкина и Полина Яценко. Ранее Чараева уступила в первом круге сопернице из Швейцарии Ребеке Масаровой и покинула турнир. Счёт — 3:6, 7:6 (7:2), 6:7 (5:10).