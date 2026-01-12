Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стала известна мужская сетка квалификации AO-2026

Стала известна мужская сетка квалификации AO-2026
Николоз Басилашвили
Комментарии

Появилась мужская турнирная сетка квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии — 2026. Россиян там нет.

Сеяными оказались Янник Ханфман (Германия, 1), Николоз Басилашвили (Грузия, 3), Маккензи Макдональд (США, 6), Александр Блокс (Бельгия, 7), Йосихито Нисиока (Япония, 8) и Дино Прижмич (Хорватия, 14).

В сетку женской квалификации попали шесть россиянок. Это Анастасия Гасанова, Алина Корнеева, Алина Чараева, Татьяна Прозорова, Елена Приданкина и Полина Яценко. Ранее Чараева уступила в первом круге сопернице из Швейцарии Ребеке Масаровой и покинула турнир. Счёт — 3:6, 7:6 (7:2), 6:7 (5:10).

Материалы по теме
Алина Чараева не смогла выйти во второй круг квалификации Australian Open — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android