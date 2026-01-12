Скидки
Лоис Буассон снялась с Australian Open — 2026 из-за проблем со здоровьем

Лоис Буассон
Комментарии

Французская теннисистка 35-я ракетка мира Лоис Буассон заявила, что не сыграет на Australian Open — 2026 из-за травм, которые не позволяют ей набрать нужные кондиции. Об этом спортсменка рассказала в социальных сетях.

«Участие в Australian Open было одной из моих мечт с самого детства. Я сделала максимум, чтобы быть готовой в нужные сроки, но также понимаю, что стремление перепрыгнуть через этапы и спешка могут навредить моему телу и здоровью в долгосрочной перспективе. Именно поэтому мы приняли решение, я приняла решение, не участвовать в AO, а смотреть на ситуацию с точки зрения будущего, чтобы быть готовой и на 100% начать сезон- 2026. Знаю, что это правильное решение, даже если оно далось мне очень тяжело.

Я переживаю очень сложный период уже несколько месяцев — непростой в моральном и физическом смысле. Эти травмы не позволяют мне быть там, где я хотела бы оказаться, и делать то, что люблю больше всего», — написала Буассон в социальных сетях.

Комментарии
