Евгений Кафельников прокомментировал победу Даниила Медведева на турнире в Брисбене

Евгений Кафельников прокомментировал победу Даниила Медведева на турнире в Брисбене
Даниил Медведев
Комментарии

Олимпийский чемпион по теннису, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался об успешном выступлении Даниила Медведева на турнире АТР-250 в Брисбене (Австралия). Россиянин в финале обыграл американского теннисиста Брэндона Накашиму со счётом 6:2, 7:6 (7:1).

Брисбен (м). Финал
11 января 2026, воскресенье. 11:40 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 1
         
Брэндон Накашима
33
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

«Это хороший задел для Медведева. Начало сезона, ты что-то выигрываешь — для уверенности это очень большой плюс. Не знаю, нащупывает ли Даниил свою игру. Результат есть — значит, проделал работу, которая позволила ему добиться такого результата, а это самое главное», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

