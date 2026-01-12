Евгений Кафельников прокомментировал победу Даниила Медведева на турнире в Брисбене

Олимпийский чемпион по теннису, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался об успешном выступлении Даниила Медведева на турнире АТР-250 в Брисбене (Австралия). Россиянин в финале обыграл американского теннисиста Брэндона Накашиму со счётом 6:2, 7:6 (7:1).

«Это хороший задел для Медведева. Начало сезона, ты что-то выигрываешь — для уверенности это очень большой плюс. Не знаю, нащупывает ли Даниил свою игру. Результат есть — значит, проделал работу, которая позволила ему добиться такого результата, а это самое главное», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.