Евгений Кафельников прокомментировал победу Даниила Медведева на турнире в Брисбене
Олимпийский чемпион по теннису, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался об успешном выступлении Даниила Медведева на турнире АТР-250 в Брисбене (Австралия). Россиянин в финале обыграл американского теннисиста Брэндона Накашиму со счётом 6:2, 7:6 (7:1).
Брисбен (м). Финал
11 января 2026, воскресенье. 11:40 МСК
13
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 1
33
Брэндон Накашима
Б. Накашима
«Это хороший задел для Медведева. Начало сезона, ты что-то выигрываешь — для уверенности это очень большой плюс. Не знаю, нащупывает ли Даниил свою игру. Результат есть — значит, проделал работу, которая позволила ему добиться такого результата, а это самое главное», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
