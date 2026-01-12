Скидки
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева поднялась в рейтинге WTA после первого турнира 2026 года

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в женском одиночном разряде.

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась на одну строчку и занимает восьмое место в новом рейтинге. Лидирует в рейтинге представительница Беларуси Арина Соболенко. На втором месте расположилась Ига Швёнтек из Польши, тройку лидеров замыкает американка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA от 12 января:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 10 990 очков.
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8328.
3 (4). Кори Гауфф (США) — 6423.
4 (3). Аманда Анисимова (США) — 6320.
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5850.
6 (6). Джессика Пегула (США) — 5453.
7 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4267.
8 (9). Мирра Андреева (Россия) — 4232.
9 (7). Мэдисон Киз (США) — 4003.
10 (11). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3512.

11 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3375.
18 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2122.
23 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 1818.
31 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 1517.
33 (33). Анна Калинская (Россия) — 1483.
44 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185.
62 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1016.
98 (100). Оксана Селехметьева (Россия) — 766.

