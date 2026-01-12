Скидки
Вихлянцева оценила перспективы Бублика и Медведева в новом теннисном сезоне

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о перспективах казахстанца Александра Бублика и россиянина Даниила Медведева в сезоне-2026.

«Загадывать вперёд, что Медведев и Бублик хорошо выступят в предстоящем сезоне, не хочется. Всё будет зависеть от того, как они смогут защитить очки. Они начали хорошо. Ранг Бублика и Медведева, наверное, сейчас разный. Даниил был первой ракеткой мира и выигрывал турнир «Большого шлема» — для него выступления на «Мастерсах» будет в приоритете. Если Даниил будет чувствовать себя хорошо, он может покорять новые вершины — снова возвращаться на те позиции, на которых мы привыкли его видеть.

Бублику не хватает отличных результатов на «Мастерсах». Мы видим, как он прогрессирует на турнирах «Большого шлема». Я верю, что Бублик может где-то зацепить и выиграть «Мастерс» в этом году», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

