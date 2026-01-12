Панова и Хромачёва не смогли выйти во второй круг парного турнира в Аделаиде
Российские теннисистки Александра Панова и Ирина Хромачёва потерпели поражение в первом круге парного разряда турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Со счётом 6:4, 4:6, 6:10 они уступили тандему Людмилы Киченок (Украина) и Дезире Кравчик (США).
Аделаида — парный разряд (ж). 1-й круг
12 января 2026, понедельник. 10:25 МСК
Людмила Киченок
Дезире Кравчик
Л. Киченок Д. Кравчик
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|1 10
|
|4
|0 6
Ирина Хромачёва
Александра Панова
И. Хромачёва А. Панова
Встреча длилась 1 час 32 минуты. За это время Панова и Хромачёва реализовали один брейк-пойнт, не выполнили ни одной подачи навылет и не допустили ни одной двойной ошибки. Их соперницам удалось выполнить один эйс. Они также не смогли реализовать один брейк-пойнт и допустили одну двойную ошибку.
Во втором круге Аделаиды Людмила Киченок и Дезире Кравчик встретятся с парой Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Елены Остапенко (Латвия).
