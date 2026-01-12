Скидки
Теннис

Киченок, Кравчик — Панова, Хромачёва, результат матча 12 января 2026, счет 2:1, 1-й круг турнира в Аделаиде, парный разряд

Панова и Хромачёва не смогли выйти во второй круг парного турнира в Аделаиде
Александра Панова и Ирина Хромачёва
Российские теннисистки Александра Панова и Ирина Хромачёва потерпели поражение в первом круге парного разряда турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Со счётом 6:4, 4:6, 6:10 они уступили тандему Людмилы Киченок (Украина) и Дезире Кравчик (США).

Аделаида — парный разряд (ж). 1-й круг
12 января 2026, понедельник. 10:25 МСК
Людмила Киченок
Украина
Людмила Киченок
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
Л. Киченок Д. Кравчик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 1 10
6 		4 0 6
         
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
Александра Панова
Россия
Александра Панова
И. Хромачёва А. Панова

Встреча длилась 1 час 32 минуты. За это время Панова и Хромачёва реализовали один брейк-пойнт, не выполнили ни одной подачи навылет и не допустили ни одной двойной ошибки. Их соперницам удалось выполнить один эйс. Они также не смогли реализовать один брейк-пойнт и допустили одну двойную ошибку.

Во втором круге Аделаиды Людмила Киченок и Дезире Кравчик встретятся с парой Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Елены Остапенко (Латвия).

Календарь турнира в Аделаиде
Сетка турнира в Аделаиде
