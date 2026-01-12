Бублик дебютировал в топ-10 рейтинга ATP, Медведев и Рублёв улучшили позиции

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с 13-й на 12-ю строчку после победы на турнире ATP-250 в Брисбене (Австралия). Андрей Рублёв стал 14-й ракеткой мира, казахстанец Александр Бублик дебютировал в топ-10, завоевав титул в Гонконге.

Рейтинг ATP от 12 января:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 12 050 очков.

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 11 500.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5105.

4 (4). Новак Джокович (Сербия) — 4780.

5 (7). Лоренцо Музетти (Италия) — 4105.

6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4080.

7 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3990.

8 (8). Бен Шелтон (США) — 3960.

9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3840.

10 (11). Александр Бублик (Казахстан) — 3065.

12 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2910.

14 (16). Андрей Рублёв (Россия) — 2600.

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2320.