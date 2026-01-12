Дарья Касаткина обыграла Марию Саккари и вышла во второй круг турнира в Аделаиде
Австралийская теннисистка 48-я ракетка мира Дарья Касаткина обыграла теннисистку из Греции Марию Саккари (52-й номер рейтинга) в матче первого круга турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Счёт — 7:6 (7:2), 6:4.
Аделаида (ж). 1-й круг
12 января 2026, понедельник. 11:10 МСК
48
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
52
Мария Саккари
М. Саккари
Встреча длилась 1 час 55 минут. За это время экс-россиянка реализовала 7 брейк-пойнтов из 17, выполнила три подачи навылет и допустила шесть двойных ошибок. Саккари выполнила один эйс, реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти и допустила две двойные ошибки.
Во втором круге турнира WTA-500 в Аделаиде представительница Австралии Дарья Касаткина сыграет с румынской теннисисткой Жаклин Кристиан, которая ранее была сильнее россиянки Екатерины Александровой.
