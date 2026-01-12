Елена Дементьева ответила, было ли интересно следить за United Cup без сборной России

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева оценила идею проведения командного турнира United Cup. В 2026 году победу на соревнованиях одержала сборная Польши, победив в финале Швейцарию.

«Очень жаль, что там нет сборной России, потому что, как его ни назови, United Cup, ATP Cup, Hopman Cup, до этого мы часто принимали участие, играли там, выступали достаточно успешно. Сам формат мне симпатичен, мужская и женская, одиночка, решающий микст, но немного непонятно, почему он проходит в двух разных городах.

Я думаю, что у теннисистов такое количество перелётов во время сезона, чтобы ещё менять своё местоположение во время игровой недели, это действительно очень сложно. Я не знаю, может быть, здесь это австралийская тема, что они не могли поделить, где будет столица, Сидней или Мельбурн, решили построить Канберру. Поэтому здесь тоже между Пертом и Сиднеем делится этот турнир (улыбается).

Сам формат достаточно интересный. Но всё равно, как бы ни было обидно организаторам, всё равно это всё подготовительные турниры. Это разогрев, возможность теннисистам акклиматизироваться, почувствовать покрытие, климатические условия и подготовиться, конечно, наилучшим образом к самому главному, ради чего они прилетели на этот континент. Это, конечно, Открытый чемпионат Австралии», — сказала Дементьева на канале First&Red.