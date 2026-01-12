Скидки
«Это всё просто для отвода глаз». Дементьева — о публикациях Соболенко в соцсетях

«Это всё просто для отвода глаз». Дементьева — о публикациях Соболенко в соцсетях
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева считает, что, будучи активной в социальных сетях, лидер мирового рейтинга WTA белоруска Арина Соболенко отвлекает внимание болельщиков от своих тренировок.

«Кстати, по поводу TikTok, ты знаешь, вот все эти «сториз», все эти фотографии, как она отдыхает на греческих островах с мохито, танцует, расслабляется, это всё просто для отвода глаз. Потому что то, в какой она физической форме находится на протяжении всего сезона и даже в начале вот этого года, да, мы понимаем, что за этим стоит колоссальная работа по поддержанию себя в такой физической форме. То есть она, мне кажется, тренируется просто безостановочно. Она, по-моему, даже не давала себе паузы по большому счёту. Это какие-то такие маленькие фрагменты», — сказала Дементьева на канале First&Red.

