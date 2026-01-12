«Самое главное — результат». Кафельников — о выступлении Медведева в Брисбене

Бывшая первая ракетка мира и олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников дал комментарий относительно выступления Даниила Медведева в сезоне-2026. Он отметил, что сложно давать прогнозы относительно формы россиянина, несмотря на его результат в Брисбене.

— Даниил Медведев. Что-нибудь в его игре, в его поведении, в том, как он держится на корте, заметны какие-нибудь результаты его работы в межсезонье с новыми тренерами? Заметно ли, что он как-то изменился?

— Пока что трудно сказать. Да, он выигрывает, недостаточно комфортно, но это по большому счёту неважно. Самое главное — результат. Победа есть, а это для уверенности очень большой плюс. Другое дело, что как будет, я не знаю сейчас расписание Даниила, играет ли он турнир перед самим чемпионатом, я не знаю, там по-моему в Сиднее должен быть.

— Нет, он сразу в Мельбурн едет.

— Сразу в Мельбурн, то есть у него будет неделя ещё подготовки, там тренировочные матчи, я думаю, всё равно у него будут, но пока что трудно сказать, каким образом прошла предсезонная подготовка и какова его спортивная форма, — приводит слова Кафельникова First&Red.

В финале турнира АТР-250 в Брисбене (Австралия) россиянин обыграл американского теннисиста Брэндона Накашиму со счётом 6:2, 7:6 (7:1).