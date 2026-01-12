«У женщины по определению нет шанса». Кафельников — о «Битве полов»

Бывшая первая ракетка мира и олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников высказался по поводу «Битвы полов» между Ариной Соболенко и Ником Кирьосом. Австралиец обыграл первую ракетку мира со счётом 3:6, 3:6.
«Многие проводят параллели того, что Ник Кирьос, который практически уже не активен в мужском туре, играет против первой ракетки мира [среди женщин]. Я просто говорю о том, какого рода разговоры могут потом из этого выйти. Потому что многие сейчас, я интересуюсь, честно скажу, что кто там что говорит, говорят, что каким образом вы хотите иметь равноправные призовые на турнирах «Большого Шлема», когда первая ракетка мира не может обыграть, не может побороться с человеком, который уже не активен. Понимаешь, как это?
Я не в той позиции, чтобы делать какие-то жёсткие комментарии, жёсткие выводы, хорошо ли это, плохо. Но просто многие будут задавать не те вопросы, которые бы как-то способствовали популяризации тенниса. Ну, это свершилось уже всё, это пройденный этап. Но я считаю, что дальше уже не нужно вообще обговаривать о том, что каковы шансы у девушки обыграть мужчину, это уже должно всё уйти в историю. У женщины по определению нет шанса даже против парня, который имеет рейтинг тысячу или две тысячи», — приводит слова Кафельникова First&Red.
