Дементьева: Соболенко эмоциональная, вспыльчивая, какая есть, за это её и любят

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева считает, что четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема» белоруску Арину Соболенко любят за проявление эмоций.

«Арина, на самом деле, в последние годы гораздо лучше управляет своими эмоциями, она стала для себя спокойнее в игре, и она берёт под контроль [себя], она может как бы выйти [из себя], потерять концентрацию, поддаться эмоциям, но потом она опять собирается. Она научилась регулировать эти процессы, а то, что она эмоциональная, вспыльчивая, такая, как она есть, я думаю, за это её и любят. И в этом тоже её сильная сторона, и за счёт этого она тоже очень много выигрывает», — сказала Дементьева на канале First&Red.

