Елена Дементьева предположила, почему распалась пара Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева высказала своё мнение относительно распада тандема Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Девушки вместе завоевали серебро ОИ-2024.

— Если возвращаться к Диане Шнайдер, в этом году как будто бы распалась её пара с Миррой Андреевой, потому что Мирра вроде как решила сосредоточиться на одиночке, Диана теперь играет с другой напарницей. Насколько вот это потенциальная потеря с точки зрения титулов, с точки зрения Олимпиады?

— Ну, мне кажется, что пусть попробуют. Мне очень нравился их союз, мне казалось, что их очень сплотила как бы Олимпиада и серебряная медаль. Они как бы на одной волне были, они дополняли друг друга. Но здесь вот единственный такой момент, что всё-таки удар слева у Мирры гораздо надёжнее, активнее во всех отношениях, вариативнее. И она, ну, слева в паре стоять ей выгоднее. Так же, как и Диане, потому что она левша, чтобы её леворукость использовать. Может быть, захотела Диана попробовать с кем-то ещё сыграть и встать в левую часть, потому что как бы всё-таки Мирра справа мяч поднимает, у неё слетает он с ракетки частенько. И получается то, что пройдёт в одиночке, пара это не прощает. Как бы хороший сеточник это всегда добьёт. Ну и потом, мне кажется, вот уже ещё вот с концовки прошлого года Кончита Мартинес говорила о том, что они хотят сосредоточиться…. Пыталась её на одиночку сконцентрировать. Просто даже интересно посмотреть, насколько ей это поможет. Дополнительный день отдыха, когда ты не играешь пару. И можешь целиком и полностью свою энергию, свои силы посвятить именно одиночному разряду, — приводит слова Дементьевой First&Red.