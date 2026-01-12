Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Дементьева предположила, почему распалась пара Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер

Елена Дементьева предположила, почему распалась пара Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер
Елена Дементьева
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева высказала своё мнение относительно распада тандема Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер. Девушки вместе завоевали серебро ОИ-2024.

— Если возвращаться к Диане Шнайдер, в этом году как будто бы распалась её пара с Миррой Андреевой, потому что Мирра вроде как решила сосредоточиться на одиночке, Диана теперь играет с другой напарницей. Насколько вот это потенциальная потеря с точки зрения титулов, с точки зрения Олимпиады?
— Ну, мне кажется, что пусть попробуют. Мне очень нравился их союз, мне казалось, что их очень сплотила как бы Олимпиада и серебряная медаль. Они как бы на одной волне были, они дополняли друг друга. Но здесь вот единственный такой момент, что всё-таки удар слева у Мирры гораздо надёжнее, активнее во всех отношениях, вариативнее. И она, ну, слева в паре стоять ей выгоднее. Так же, как и Диане, потому что она левша, чтобы её леворукость использовать. Может быть, захотела Диана попробовать с кем-то ещё сыграть и встать в левую часть, потому что как бы всё-таки Мирра справа мяч поднимает, у неё слетает он с ракетки частенько. И получается то, что пройдёт в одиночке, пара это не прощает. Как бы хороший сеточник это всегда добьёт. Ну и потом, мне кажется, вот уже ещё вот с концовки прошлого года Кончита Мартинес говорила о том, что они хотят сосредоточиться…. Пыталась её на одиночку сконцентрировать. Просто даже интересно посмотреть, насколько ей это поможет. Дополнительный день отдыха, когда ты не играешь пару. И можешь целиком и полностью свою энергию, свои силы посвятить именно одиночному разряду, — приводит слова Дементьевой First&Red.

Материалы по теме
«У женщины по определению нет шанса». Кафельников — о «Битве полов»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android