Елена Дементьева категорично оценила шансы Александра Бублика выйти в полуфинал AO

Елена Дементьева и Михаил Южный
Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева высказалась по поводу шансов казахстанского теннисиста Александра Бублика выйти в 1/2 финала Australian Open — 2026. Она сделала акцент на времени, которое спортсмен уделяет тренировкам.

— Верите ли вы в то, что Саша Бублик в Австралии впервые выйдет в полуфинал «Большого шлема»?
— Нет. Ну, я просто после того, как прочитала, что он тренируется полтора часа теннис и час ОФП, просто не понимаю, как возможно выдержать пять сетов на Австралии (смеётся). Я просто, при всём уважении, очень талантливый, очень теннисный [человек], и интересно за ним наблюдать, но без работы, к сожалению, и без физики, и без выносливости в пятисетовых матчах делать нечего, — приводит слова Дементьевой First&Red.

Ранее Бублик одержал победу на турнире в Гонконге и впервые в карьере вошёл в топ-10 мирового рейтинга.

Елена Дементьева предположила, почему распалась пара Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер
