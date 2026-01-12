Кафельников — о «Битве полов»: нет понимания, как это сказалось на популяризации тенниса

Олимпийский чемпион по теннису, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о «Битве полов», которая прошла в конце декабря между лидером мирового рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко и австралийцем Ником Кирьосом.

«Я честно скажу, я не смотрел. Результат я знаю, что Кирьос выиграл. Было интересно, что очень большое количество селебрити пришло на это мероприятие. Я сам не видел, я только могу из соцсетей посмотреть. Потому что как откроешь их, там Криштиану Роналду, Хабиб на этом всём мероприятии. У меня нет чёткого понимания, как это сказалось на популяризации тенниса, хорошо или это плохо, вот у меня не сложилось чёткого понимания вот этого мероприятия», — сказал Кафельников на канале First&Red.