«Что я могу с этим сделать?» Соболенко — о том, что Костюк не пожала ей руку в Брисбене

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о поведении представительницы Украины Марты Костюк в финале турнира в Брисбене. После матча украинка не пожала руку сопернице.

«Это их позиция. Что я могу с этим сделать? Когда я выхожу на корт, я думаю только о теннисе и о том, что нужно сделать, чтобы победить. Неважно, кто по ту сторону сетки: я выхожу и соревнуюсь как спортсменка», — приводит слова Соболенко La Repubblica.

Соболенко обыграла Костюк со счётом 6:4, 6:3. В своей речи на стадионе она поздравила 26-ю ракетку мира украинскую теннисистку и её команду с выходом в финал Брисбена.