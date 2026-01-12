«Что я могу с этим сделать?» Соболенко — о том, что Костюк не пожала ей руку в Брисбене
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о поведении представительницы Украины Марты Костюк в финале турнира в Брисбене. После матча украинка не пожала руку сопернице.
«Это их позиция. Что я могу с этим сделать? Когда я выхожу на корт, я думаю только о теннисе и о том, что нужно сделать, чтобы победить. Неважно, кто по ту сторону сетки: я выхожу и соревнуюсь как спортсменка», — приводит слова Соболенко La Repubblica.
Соболенко обыграла Костюк со счётом 6:4, 6:3. В своей речи на стадионе она поздравила 26-ю ракетку мира украинскую теннисистку и её команду с выходом в финал Брисбена.
Брисбен (ж). Финал
11 января 2026, воскресенье. 09:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
26
Марта Костюк
М. Костюк
