Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Статус, который останется на всю жизнь». Кафельников — о попадании Бублика в топ-10

«Статус, который останется на всю жизнь». Кафельников — о попадании Бублика в топ-10
Комментарии

Олимпийский чемпион по теннису, экс первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о дебюте казахстанского теннисиста Александра Бублика в топ-10 рейтинга ATP.

«Я абсолютно уверен в том, что если ты стоишь в десятке, если рейтинг показывает, что отражает твоё место, значит, абсолютно заслуженно. Результаты никогда врать не будут. То есть ты никогда по щучьему веленью, по моему хотенью не сможешь оказаться на той позиции, на которой ты есть. Всегда это элементы, которые способствуют тому месту, где ты находишься. Поэтому победы его в прошлом году в турнирах, они, безусловно, не прошли зря.

И потом, если всё отматывая назад, мы спросим у него самого мнение, я думаю, он тоже откровенно скажет, что было правильное решение играть в турниры на должном уровне, выигрывать их, и вот это всё способствует тому, что он в первой десятке. А поверь мне, это с годами, когда всё закончится, пройдёт, он будет сидеть там за чашкой чая, там дома где-то или в кругу друзей, где-то в каком-нибудь пабе за кружкой пива. И вот это никуда не отнимешь. Человек, если был в первой десятке, это всё, первая десятка. Это уровень, это статус, который останется с ним на всю жизнь», — сказал Кафельников на канале First&Red.

Материалы по теме
Бублик дебютировал в топ-10 рейтинга ATP, Медведев и Рублёв улучшили позиции
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android