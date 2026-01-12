Скидки
Теннис

Танаси Коккинакис — Себастьян Корда, результат матча 12 января 2026, счет 2:1, 1-й круг турнира в Аделаиде

Танаси Коккинакис одолел Себастьяна Корду и вышел во второй круг соревнований в Аделаиде
Танаси Коккинакис
Комментарии

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис оказался сильнее своего визави из США Себастьяна Корды (51-й номер рейтинга) в матче первого круга турнира AТР-250 в Аделаиде (Австралия). Счёт — 3:6, 6:3, 7:6 (7:3).

Аделаида (м). 1-й круг
12 января 2026, понедельник. 13:30 МСК
Танаси Коккинакис
670
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 7
6 		3 6 3
         
Себастьян Корда
51
США
Себастьян Корда
С. Корда

Встреча длилась 2 часа 23 минуты. За это время Коккинакис реализовал три брейк-пойнта из пяти, выполнил 15 подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Корда выполнил восемь эйсов, реализовал три брейк-пойнта из пяти и допустил три двойные ошибки.

Во втором круге турнира AТР-250 в Аделаиде представитель Австралии Танаси Коккинакис сыграет с монегаскским теннисистом, пятым сеяным Валантеном Вашеро.

Комментарии
