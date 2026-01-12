Танаси Коккинакис одолел Себастьяна Корду и вышел во второй круг соревнований в Аделаиде
Австралийский теннисист Танаси Коккинакис оказался сильнее своего визави из США Себастьяна Корды (51-й номер рейтинга) в матче первого круга турнира AТР-250 в Аделаиде (Австралия). Счёт — 3:6, 6:3, 7:6 (7:3).
Аделаида (м). 1-й круг
12 января 2026, понедельник. 13:30 МСК
670
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|3
|6 3
51
Себастьян Корда
С. Корда
Встреча длилась 2 часа 23 минуты. За это время Коккинакис реализовал три брейк-пойнта из пяти, выполнил 15 подач навылет и допустил одну двойную ошибку. Корда выполнил восемь эйсов, реализовал три брейк-пойнта из пяти и допустил три двойные ошибки.
Во втором круге турнира AТР-250 в Аделаиде представитель Австралии Танаси Коккинакис сыграет с монегаскским теннисистом, пятым сеяным Валантеном Вашеро.
