Кафельников и Дементьева ответили, будет ли на AO-2026 финал без Синнера или Алькараса

Кафельников и Дементьева ответили, будет ли на AO-2026 финал без Синнера или Алькараса
Янник Синнер и Карлос Алькарас
Комментарии

Бывшие теннисисты Евгений Кафельников и Елена Дементьева ответили на вопрос, возможен ли на Australian Open — 2026 финал без Янника Синнера или Карлоса Алькараса. В сезоне-2025 один из двух теннисистов, или оба, обязательно играли в финале ТБШ.

— Как вы думаете, увидим ли мы мужской финал без Синнера или Алькараса?
Дементьева: Увидим. Женский (смеётся). Мужской вряд ли. Как думаешь?

Кафельников: Нет, скорее нет. Будут Алькарас и Синнер в финале играть.

— Если они сыграют, кто победит?
Дементьева: Ты ставишь нас в тупик такими вопросами. Они сами не знают (смеётся), — приводит слова Дементьевой и Кафельникова First&Red.

