Касаткина — о первой победе в Австралии: очень хотела выиграть перед домашней публикой

48-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина поделилась эмоциями от победы в первом круге турнира WTA-500 в Аделаиде, где обыграла гречанку Марию Саккари (7:6 (7:2), 6:4). Эта победа стала для Касаткиной первой в Австралии после смены гражданства в 2025 году.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
«Честно говоря, я долго ждала этого момента. Я очень нервничала, потому что из Брисбена приехала после тяжелого поражения, а потом увидела сетку здесь и подумала: «А что ты ожидала от такого мощного турнира?»
Я сейчас на седьмом небе от счастья. Благодаря вам это ощущается по-особенному, большое вам спасибо. Для меня это невероятно важный день. Я очень хотела наконец выиграть матч перед домашней публикой. Это чувство затягивает», — сказала Касаткина в послематчевом интервью.
- 12 января 2026
-
15:00
-
14:52
-
14:12
-
13:57
-
13:42
-
13:41
-
13:38
-
13:33
-
13:29
-
13:20
-
13:14
-
13:05
-
13:04
-
12:55
-
11:59
-
11:46
-
11:21
-
11:20
-
11:13
-
11:03
-
10:54
-
10:53
-
10:28
-
10:04
-
10:00
-
09:46
-
09:37
-
08:47
-
08:45
-
08:30
-
06:41
-
06:40
-
06:00
-
05:41
-
04:55