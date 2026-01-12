Касаткина — о первой победе в Австралии: очень хотела выиграть перед домашней публикой

48-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина поделилась эмоциями от победы в первом круге турнира WTA-500 в Аделаиде, где обыграла гречанку Марию Саккари (7:6 (7:2), 6:4). Эта победа стала для Касаткиной первой в Австралии после смены гражданства в 2025 году.

«Честно говоря, я долго ждала этого момента. Я очень нервничала, потому что из Брисбена приехала после тяжелого поражения, а потом увидела сетку здесь и подумала: «А что ты ожидала от такого мощного турнира?»

Я сейчас на седьмом небе от счастья. Благодаря вам это ощущается по-особенному, большое вам спасибо. Для меня это невероятно важный день. Я очень хотела наконец выиграть матч перед домашней публикой. Это чувство затягивает», — сказала Касаткина в послематчевом интервью.