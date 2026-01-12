«Ради картошки я готова на всё». Соболенко назвала свои типичные белорусские черты

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о своих типичных белорусских чертах.
— Такой интересный вопрос у нас был: что у тебя осталось, что ты несёшь в себе такого белорусского, что ты прям замечаешь, что это вот черта...
— Я люблю картошку. Очень люблю картошку.
— Тогда топ-2. Второе?
— Ради картошки я готова на всё. Блин, прям белорусского… Как он по-русски называется, бант?
— Хвостик?
— Нет, по-русски именно. Я говорю гулька. Гулька это белорусское слово. Ну вот когда девочки завязывают так в хвост. Как по-русски вы говорите?
— Пучок.
— Вот по-русски говорят пучок, а я как белоруска всё время говорю «гулька», — сказала Соболенко в подкасте на YouTube-канале First&Red.