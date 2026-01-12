«Могу, в принципе, Бекхэму написать». Арина Соболенко — об общении со знаменитостями

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, каким знаменитым людям может написать сообщение.

— В твоих контактах есть кто-нибудь, кому ты можешь абсолютно спокойно написать и это вызовет удивление у нас? Не каждый человек может написать Новаку Джоковичу.

— Ну, я могу написать Новаку Джоковичу.

— Может быть, ещё какие-то легенды… С кем тебе удалось познакомиться или знакомство с кем у тебя вызывает какой-то трепет? Ну вот, например, если бы ты познакомилась с Джастином Бибером вживую, думаю, что для тебя это было бы приятно.

— Я вообще не такой человек, который будет писать.

— Нет, я имею в виду, что с кем ты уже знакома, и вот он у тебя в контактах, у вас была какая-то великолепная дружеская встреча.

— Ну, из последнего, наверное, что я познакомилась с [актрисой] Лили Коллинз. Знаете такую? Emily in Paris (сериал «Эмили в Париже». — Прим. «Чемпионата»). Ну, девочки меня поймут… Она классная. Мы сейчас познакомились на шоу в Нью-Йорке. Вот она классная. Да, у нас даже есть небольшая переписка после знакомства.

Я так не могу сейчас сразу резко вспомнить. Могу, в принципе, Бекхэму, наверное, написать, если что, — сказала Соболенко в подкасте на YouTube-канале First&Red.