На Australian Open — 2026 болгёрл упала в обморок во время матча квалификации

Болгёрл упала в обморок в первый день квалификационных матчей на Открытом чемпионате Австралии — 2026. Инцидент произошёл во время мужского поединка между 134-й ракеткой мира Эшарги Моэ (Тунис) и 165-м номером рейтинга ATP Люкой Ван Ашем (Франция).

Девочка, подающая мячи на задней линии, сначала пошатнулась, затем начала падать в судорогах. Моэ помог ей встать и сразу позвал судью с вышки для того, чтобы оказать помощь девочке. Болгёрл покинула корт, за его пределами её осмотрели врачи. Последствия инцидента неизвестны.

Матчи основной сетки мужского турнира Australian Open — 2026 пройдут с 18 января по 1 февраля. Действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.