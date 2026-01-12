Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко: теперь я не только агрессивный игрок

Арина Соболенко: теперь я не только агрессивный игрок
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила изменения в своей игре после победы на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия).

«Пару лет назад я наконец-то улучшила чувство мяча. Я кое-что поняла и, можно сказать, изменила свой стиль игры. Теперь я не только агрессивный игрок. Я могу играть у сетки, могу быть в защите, могу использовать резаный удар.

Это то, над чем я работала всю свою карьеру — над разнообразием своей игры, над планами на матч. И я очень рада видеть, что всё складывается удачно», — приводит слова Соболенко сайт WTA.

Материалы по теме
Арина Соболенко обратилась к Марте Костюк после очного финала на турнире в Брисбене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android