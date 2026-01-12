Арина Соболенко: теперь я не только агрессивный игрок

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила изменения в своей игре после победы на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия).

«Пару лет назад я наконец-то улучшила чувство мяча. Я кое-что поняла и, можно сказать, изменила свой стиль игры. Теперь я не только агрессивный игрок. Я могу играть у сетки, могу быть в защите, могу использовать резаный удар.

Это то, над чем я работала всю свою карьеру — над разнообразием своей игры, над планами на матч. И я очень рада видеть, что всё складывается удачно», — приводит слова Соболенко сайт WTA.