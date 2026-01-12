Скидки
Дементьева высказалась о разнице начисления очков в рейтинги ATP и WTA за игру на UC

Комментарии

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева высказалась на тему различия между тем, как начисляются очки в рейтинги ATP и WTA за матчи на турнире United Cup.

— Как вы относитесь к тому, что у ATP и у WTA разная система начисления этих очков на United Cup? То есть у женщин у них плоская шкала: ты выиграла матч в группе одиночный, получаешь столько-то, выиграла матч в четвертьфинале — столько-то, полуфинал, финал — столько-то, максимум 500. У мужчин всё зависит от рейтинга соперника, от стадии и от чего-то ещё.
— Я не думаю, что это принципиально для игроков. Это, ещё раз повторюсь, турнир для того, чтобы подготовить себя к Australian Open. Поэтому здесь, я думаю, очки не играют решающей роли. Здесь важна именно адаптация. Ну, как бы если есть очки — хорошо.

Всё, что мы видим на этих двух-трёх неделях, предшествующих турнирам «Большого шлема», это совершенно не то, что мы увидим на самом «Шлеме», поскольку многие играют ещё под нагрузкой. Они так распределяют свой тренировочный процесс, что, допустим, эти ещё две недели они в достаточно тяжёлом физическом состоянии находятся, чтобы выстрелить именно на турнире «Большого шлема». Некоторые, наоборот, как бы пытаются обрести уверенность — может быть, у них не задалась концовка сезона, они пропустили, у них было много времени неигрового. Поэтому здесь разные задачи, но явно не выложиться на 100% и показать всё, на что ты способен. Всё равно все немного себя берегут для главного события, — сказала Дементьева на канале First&Red.

Комментарии
