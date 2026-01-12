«Это всегда было моим оружием». Медведев — об одном из ключевых факторов успеха в Брисбене

12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, ставший победителем турнира ATP-250 в Брисбене, рассказал, какие факторы стали ключевыми в его успешном выступлении.

— Подача невероятная была на этом турнире у тебя. 90% геймов на своей подаче ты выиграл, 78% с первого мяча забирал, подавал первым мячом, тоже невероятно. Расскажи, в чём причина. Это уверенность, физическая форма, что стало ключевым фактором? Может быть, что-то новое в движении?

— Если честно, всё вместе. Я всё-таки всё равно, конечно, считаю, что в моменты, когда я шесть финалов подряд выигрывал, когда был в форме, то подача всегда была моим оружием. Я даже сейчас помню матч с Кирьосом, когда он только вернулся. Тяжёлый матч был в Австралии. Но, по-моему, я там что-то вроде 30 эйсов подал, и он после матча ещё сказал… Его там вроде спросили, мол, что ты будешь на ужин, он сказал: «Чёртову подачу Медведева». То есть это всё равно всегда было моим оружием.

И действительно, когда что-то шло не так в прошлом году, подача проваливалась и не помогала мне. И, естественно, мы много работали над этим в предсезонке. Опять же, морально я смог намного лучше выступить на этом турнире, чем в прошлом году. Старался всё время думать, как, образно говоря, в следующем розыгрыше подать эйс, а не почему я в предыдущем гейме его не подал.

Работали много в предсезонке, поэтому я рад, что действительно круто подавал. И со второй, опять же, да, какие-то двойные были, но скорость я давал сильную на второй. Причём были все у меня, в принципе, соперники, которые очень хорошо принимали вторую подачу, и, в принципе, я с этим справлялся, — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».