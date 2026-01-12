Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это всегда было моим оружием». Медведев — об одном из ключевых факторов успеха в Брисбене

«Это всегда было моим оружием». Медведев — об одном из ключевых факторов успеха в Брисбене
Комментарии

12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, ставший победителем турнира ATP-250 в Брисбене, рассказал, какие факторы стали ключевыми в его успешном выступлении.

— Подача невероятная была на этом турнире у тебя. 90% геймов на своей подаче ты выиграл, 78% с первого мяча забирал, подавал первым мячом, тоже невероятно. Расскажи, в чём причина. Это уверенность, физическая форма, что стало ключевым фактором? Может быть, что-то новое в движении?
— Если честно, всё вместе. Я всё-таки всё равно, конечно, считаю, что в моменты, когда я шесть финалов подряд выигрывал, когда был в форме, то подача всегда была моим оружием. Я даже сейчас помню матч с Кирьосом, когда он только вернулся. Тяжёлый матч был в Австралии. Но, по-моему, я там что-то вроде 30 эйсов подал, и он после матча ещё сказал… Его там вроде спросили, мол, что ты будешь на ужин, он сказал: «Чёртову подачу Медведева». То есть это всё равно всегда было моим оружием.

И действительно, когда что-то шло не так в прошлом году, подача проваливалась и не помогала мне. И, естественно, мы много работали над этим в предсезонке. Опять же, морально я смог намного лучше выступить на этом турнире, чем в прошлом году. Старался всё время думать, как, образно говоря, в следующем розыгрыше подать эйс, а не почему я в предыдущем гейме его не подал.

Работали много в предсезонке, поэтому я рад, что действительно круто подавал. И со второй, опять же, да, какие-то двойные были, но скорость я давал сильную на второй. Причём были все у меня, в принципе, соперники, которые очень хорошо принимали вторую подачу, и, в принципе, я с этим справлялся, — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».

Материалы по теме
«Берегитесь, он вернулся!» Исторически уникальный титул Медведева восхитил теннисный мир
«Берегитесь, он вернулся!» Исторически уникальный титул Медведева восхитил теннисный мир
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android