«Я подзабил». Даниил Медведев объяснил, почему стал меньше жаловаться на мячи

12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, по какой причине стал меньше жаловаться на качество игровых мячей.

— Если поднимать тему про новые мячи, эти медленные мячи, которые тебя так раздражали последние два сезона, утомляли тебя, бесили. Теперь они больше не помеха?
— Мы можем об этом два часа разговаривать, потому что очень много деталей, если начать говорить про мячи. Во-первых, я эту ситуацию отпустил, уже даже в прошлом году, наверное, с Майами, в Майами я в последний раз супервайзера вызывал. Я отпустил ситуацию: типа, окей, они такие, какие есть, менять никто не хочет, чтобы было меньше геймов на смену мячей. Ну всё, надо уже привыкать к этому.

Я как бы подзабил на это. И опять же, из-за того, что я подзабил, по-моему, они стали быстрее. Уже на US Open, где я играл ужасно, на всей американской серии они уже были быстрее. И здесь [в Брисбене], как по мне, был быстрый корт и очень быстрые мячи. Поэтому мне, естественно, такое приятно, — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».

Ранее, 11 января, Медведев выиграл свой 22-й титул на уровне ATP, победив на турнире ATP-250 в Брисбене.

