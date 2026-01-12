Медведев — о смене тренеров: рад, что такое решение пришлось принять

12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что доволен результатом, который приносит ему сотрудничество с новыми тренерами.
— У тебя долго не было титулов, и вот ты поменял тренеров и сразу два наштамповал. Какое-то такое странное совпадение получается.
— Да, но тут смотря с какой стороны посмотреть. Я бы не стал на команду что-то спихивать, однако рад, что такое решение пришлось принять, о смене команды.
Мне очень нравится работать с новыми тренерами, у меня действительно хорошие результаты. В прошлом году в конце теннис был, физика и моральная подготовка подводили. Я действительно чувствовал себя и уставшим, и где-то неготовым, и, несмотря на это, показывал хорошие результаты. Естественно, в предсезонке было много времени над всем этим поработать, и турнир [в Брисбене] выдался в этом плане идеальным, можно сказать, — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».
В конце августа 2025 года Медведев прекратил сотрудничество с Жилем Сервара, у которого тренировался восемь лет. Его новым наставником стал Томас Юханссон.
Ранее, 11 января, Медведев выиграл свой 22-й титул на уровне ATP, победив на турнире ATP-250 в Брисбене.
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 1
- 12 января 2026
-
18:48
-
18:31
-
18:20
-
17:22
-
16:32
-
16:01
-
15:54
-
15:47
-
15:14
-
15:00
-
14:52
-
14:12
-
13:57
-
13:42
-
13:41
-
13:38
-
13:33
-
13:29
-
13:20
-
13:14
-
13:05
-
13:04
-
12:55
-
11:59
-
11:46
-
11:21
-
11:20
-
11:13
-
11:03
-
10:54
-
10:53
-
10:28
-
10:04
-
10:00
-
09:46