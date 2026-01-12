Медведев — о смене тренеров: рад, что такое решение пришлось принять

12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что доволен результатом, который приносит ему сотрудничество с новыми тренерами.

— У тебя долго не было титулов, и вот ты поменял тренеров и сразу два наштамповал. Какое-то такое странное совпадение получается.

— Да, но тут смотря с какой стороны посмотреть. Я бы не стал на команду что-то спихивать, однако рад, что такое решение пришлось принять, о смене команды.

Мне очень нравится работать с новыми тренерами, у меня действительно хорошие результаты. В прошлом году в конце теннис был, физика и моральная подготовка подводили. Я действительно чувствовал себя и уставшим, и где-то неготовым, и, несмотря на это, показывал хорошие результаты. Естественно, в предсезонке было много времени над всем этим поработать, и турнир [в Брисбене] выдался в этом плане идеальным, можно сказать, — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».

В конце августа 2025 года Медведев прекратил сотрудничество с Жилем Сервара, у которого тренировался восемь лет. Его новым наставником стал Томас Юханссон.

Ранее, 11 января, Медведев выиграл свой 22-й титул на уровне ATP, победив на турнире ATP-250 в Брисбене.