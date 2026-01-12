Даниил Медведев: со старой командой мы достигли своего лимита

12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил вклад новых наставников в свои результаты и заявил, что с предыдущей командой был достигнут лимит возможного прогресса.
В конце августа 2025 года Медведев прекратил сотрудничество с Жилем Сервара, у которого тренировался восемь лет. Его новым тренером стал Томас Юханссон.
— Какой процент твоего успеха именно в смене команды, в твоих новых наставниках? Сколько ты можешь отдать своему тренерскому штабу?
— Ну, скажем так, опять же, если говорить про нынешний момент, то это 100%, потому что так получилось, что на тот момент надо было менять команду, и я думаю, что со старой командой мы достигли своего лимита, и не факт, что мы бы уже куда-то там выбились выше. Но опять же, как игрок в теннис я всегда был хороший, поэтому себе тоже нужно отдавать должное, так что не буду тут считать проценты. Я просто действительно рад, что мы хорошо проводим время с командой, хорошо тренируемся, работаем над ошибками, и пока всё получается, это классно, — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».
Ранее, 11 января, Медведев выиграл свой 22-й титул на уровне ATP, победив на турнире ATP-250 в Брисбене.
