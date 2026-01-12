Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Постарались к жаре лучше подготовиться». Даниил Медведев оценил свою предсезонку

«Постарались к жаре лучше подготовиться». Даниил Медведев оценил свою предсезонку
Комментарии

12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, накануне выигравший свой 22-й титул на уровне ATP на турнире ATP-250 в Брисбене, оценил свою предсезонную подготовку.

Брисбен (м). Финал
11 января 2026, воскресенье. 11:40 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 1
         
Брэндон Накашима
33
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

«Всё вместе. Да, это был первый год за сколько там, не знаю, семь лет, когда я не был в топ-8. Это дало больше времени и отдохнуть съездить, и провести предсезонку, и даже вот на два выставочных заскочить.

Всё вместе сработало. У меня новый тренер по ОФП, мне нравится с ним работать, понятное дело, у него новый подход. Новые, скажем так, за счёт этого даже силы, какие-то, может быть, движения, которые я до этого не знал. Движения не в плане, естественно, как бегать по корту, однако в самом ОФП новые мышцы задействованы, постарались и к жаре, может, где-то лучше подготовиться, поэтому всё вместе. Я просто рад, что это работает, но, опять же, жить нужно нынешним, сегодняшнее нынешнее хорошее, посмотрим, как оно будет через неделю», — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».

Материалы по теме
«22 титула в 22 городах? Если продолжу в Мельбурне — здорово!» Медведев — после триумфа
«22 титула в 22 городах? Если продолжу в Мельбурне — здорово!» Медведев — после триумфа
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android