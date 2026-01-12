«Постарались к жаре лучше подготовиться». Даниил Медведев оценил свою предсезонку

12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, накануне выигравший свой 22-й титул на уровне ATP на турнире ATP-250 в Брисбене, оценил свою предсезонную подготовку.
«Всё вместе. Да, это был первый год за сколько там, не знаю, семь лет, когда я не был в топ-8. Это дало больше времени и отдохнуть съездить, и провести предсезонку, и даже вот на два выставочных заскочить.
Всё вместе сработало. У меня новый тренер по ОФП, мне нравится с ним работать, понятное дело, у него новый подход. Новые, скажем так, за счёт этого даже силы, какие-то, может быть, движения, которые я до этого не знал. Движения не в плане, естественно, как бегать по корту, однако в самом ОФП новые мышцы задействованы, постарались и к жаре, может, где-то лучше подготовиться, поэтому всё вместе. Я просто рад, что это работает, но, опять же, жить нужно нынешним, сегодняшнее нынешнее хорошее, посмотрим, как оно будет через неделю», — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».
