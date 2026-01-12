Скидки
«Всегда смеялся над этим». Даниил Медведев — о том, что его называют игроком защиты

«Всегда смеялся над этим». Даниил Медведев — о том, что его называют игроком защиты
12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал мнение о том, что его называют игроком защиты.

«Я всегда, скажем так, когда играл хорошо, имею в виду, когда выиграл «Шлем», доходил до финалов, смеялся немножко, когда меня называли защитным игроком, потому что я там играл против, не знаю, Андрея [Рублёва] или там Феликса [Оже-Альяссима], которые реально бьющие игроки. После матча выходишь, смотришь статистику, у тебя 40 виннеров, у них – 20, за счёт того, что я, да, хорошо двигаюсь, но всё равно. И там за счёт подачи где-то.

Ну и как бы кто защитный игрок? Естественно, когда у меня есть уверенность, когда у меня есть движение, когда у меня есть сила удара, то, получается, я на приёме начинаю вторым номером, имеется в виду с приёма, но, если я сделал хороший приём, сразу переключаюсь на первую роль, а на своей подаче я стараюсь играть первым номером.

Это то, что у меня совершенно не получалось делать в прошлом году, и то, за счёт чего я страшно бесился, и мне просто вымораживало голову, и я не мог себя контролировать. И, скажем так, уже в конце прошлого сезона я это наращивал, и вот мы смогли в предсезонке это вернуть. В принципе, я считаю, что всегда играл первым номером на своей подаче. И на чужой, как только у меня была возможность, я тоже переходил в атаку», — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».

