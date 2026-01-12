Даниил Медведев объяснил, почему изменил причёску перед стартом сезона-2026

12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, почему решил изменить причёску перед стартом сезона-2026.

«Про стрижку, на самом деле, всё легко: перед тем как на Мальдивы поехать. Мне весь прошлый год что-то хотелось так чуть-чуть подлиннее для себя оставлять волосы и бороду. И мне как-то понравилось, но на корте, на самом деле, когда влажно, немножко это мешает, течёт с тебя. И перед Мальдивами я подумал: там солнце, загорать надо, постригусь покороче, бороду сбрею. Сначала, естественно, когда только тебя постригли, пару дней надо понять. Через неделю я смотрю на себя и думаю: зачем у меня вообще были длинные волосы? Мне так больше понравилось, поэтому я, конечно, буду почаще стричься и покороче оставлять волосы», — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».