Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев объяснил, почему изменил причёску перед стартом сезона-2026

Даниил Медведев объяснил, почему изменил причёску перед стартом сезона-2026
Комментарии

12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, почему решил изменить причёску перед стартом сезона-2026.

«Про стрижку, на самом деле, всё легко: перед тем как на Мальдивы поехать. Мне весь прошлый год что-то хотелось так чуть-чуть подлиннее для себя оставлять волосы и бороду. И мне как-то понравилось, но на корте, на самом деле, когда влажно, немножко это мешает, течёт с тебя. И перед Мальдивами я подумал: там солнце, загорать надо, постригусь покороче, бороду сбрею. Сначала, естественно, когда только тебя постригли, пару дней надо понять. Через неделю я смотрю на себя и думаю: зачем у меня вообще были длинные волосы? Мне так больше понравилось, поэтому я, конечно, буду почаще стричься и покороче оставлять волосы», — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».

Материалы по теме
«Берегитесь, он вернулся!» Исторически уникальный титул Медведева восхитил теннисный мир
«Берегитесь, он вернулся!» Исторически уникальный титул Медведева восхитил теннисный мир
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android