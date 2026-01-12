Даниил Медведев: сейчас для меня Australian Open не существует

12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, придала ли ему победа на турнире ATP-250 в Брисбене уверенности перед Australian Open.

«Насчёт уверенности, в 2024-м всё было по-другому, потому что я приехал в Австралию без турнира, первый матч меня свело, но моего соперника свело раньше, второй матч я должен был проигрывать Руусувуори. В общем, был какой-то странный турнир – как я попал в финал, вообще непонятно, а ещё и почти выиграл. Cейчас другая ситуация, как я говорю, сейчас пока для меня Australian Open не существует. Я очень рад победе в Брисбене. Постараюсь один-два дня посмаковать эту победу. Не знаю, наверняка сейчас дня два мы не будем играть в теннис, может, на какой-нибудь пляж поедем. Ну и плюс надо в Мельбурн перебраться, то есть просто будем заниматься какими-то приятными делами.

Потом уже буду готовиться, естественно, такая победа помогает, но каждый матч – это отдельная история, поэтому просто буду стараться вот эту уверенность принести в Мельбурн», — сказал Медведев на YouTube-канале «Больше!».