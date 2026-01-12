Бенчич стала первой теннисисткой-матерью в топ-10 после Серены Уильямс с 2021 года

Олимпийская чемпионка швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которая после успешного выступления на турнире United Cup входит в десятку лучших спортсменок рейтинга WTA, стала первой после американки Серены Уильямс теннисисткой-матерью в топ-10 с 2021 года.

В девяти встречах турнира United Cup спортсменка потерпела лишь одно поражение — в финальном матче-миксте в дуэте с Якубом Паулем. Несмотря на то что Бенчич стала лучшим игроком турнира и выиграла практически все матчи, сборной Швейцарии не удалось одержать итоговую победу. Швейцарская команда уступила Польше в финале с общим счётом 1-2.

Бенчич родила дочь Беллу в апреле 2024 года. После рождения ребёнка она вернулась в тур в конце того же года.