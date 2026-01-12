Скидки
Теннис

«Всё будет по-другому». Веснина — об интригах Australian Open — 2026

«Всё будет по-другому». Веснина — об интригах Australian Open — 2026
Финалистка Australian Open в паре Елена Веснина поделилась, за чем будет интересно следить на предстоящем австралийском турнире «Большого шлема».

«Главная интрига, конечно, сможет ли Карлос Алькарас выиграть карьерный «Шлем» и закрыть этот гештальт, взяв Австралию. И позволит ли ему это сделать Янник Синнер, который безумно хорош в Австралии из года в год.

Вторая интрига: будет ли в женском туре новая победительница ТБШ, как это было в прошлом году. Позволят ли это сделать Арина Соболенко и Ига Швёнтек, пропустят ли вперёд кого-то из новеньких.

И третье: как наши ребята смогут выступить, потому что мне кажется, что в этом году всё будет по-другому. Будет, мне кажется, много интересных результатов, в том числе и от Даниила Медведева, который только выиграл титул в Брисбене, и от Андрея Рублёва, который показывал хороший теннис.

Ещё думаю, что Александр Бублик может наделать шороху в Австралии. Если он, конечно, не расслабится и на волне дебюта в топ-10 не потеряет контроль над ситуацией. Поэтому мне кажется, что у ребят может случиться прорыв», — поделилась Веснина в интервью для «Чемпионата».

Полную версию беседы с Еленой читайте на нашем сайте 13 января в 11:00.

