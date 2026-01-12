Скидки
Рууд допустил досрочное завершение выступления на турнире в Окленде из-за рождения ребёнка

Норвежский теннисист, 13-я ракетка мира Каспер Рууд выразил надежду на то, что доиграет турнир ATP-250 в Окленде до появления на свет своего первенца, который должен родиться в ближайшее время.

– Этот год важен для тебя и в личном плане. Как планируешь совмещать это с теннисом?
– Постараюсь сделать всё возможное. В моей жизни сейчас много событий, которые происходят впервые. Одно из самых важных – рождение нашего первого ребёнка. Это может случиться в любой момент.

Надеюсь, смогу доиграть турнир в Окленде до конца, но никогда не знаешь – может поступить звонок, и придётся срочно лететь домой. Перелёт не самый короткий, так что надеюсь, что она подождёт ещё пару недель, и я смогу присутствовать при рождении. Позже в этом году у нас также свадьба, так что год обещает быть очень насыщенным.

Если же говорить о теннисе, я считаю, что сезон может получиться интересным. Прошлый год сложился не совсем так, как я рассчитывал, однако в лучшие моменты я показывал хороший теннис. Я взял два титула и надеюсь в этом сезоне играть так же, как в те недели, – сказал Рууд на пресс-конференции на турнире ATP-250 в Окленде.

