Из 48 игроков с более чем 20 титулами ATP только Медведев не выиграл дважды один турнир

Среди 48 теннисистов, выигравших более 20 турниров уровня ATP с момента Открытой эры [с 1968 года], только россиянин Даниил Медведев не становился победителем какого-либо турнира дважды. Об этом сообщает OptaAce.

Последней на данный момент и 22-й в карьере Медведева победой в туре стал минувший финал турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), где россиянин одолел американца Брэндона Накашиму.

Все 22 титула ATP Медведев завоевал в разных городах. После победы в Брисбене он вошёл в пятёрку лидеров по количеству побед на турнирах среди действующих теннисистов.

Выигранный в Брисбене титул обеспечил Медведеву 12-ю строчку в рейтинге ATP.