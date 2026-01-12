Скидки
Из 48 игроков с более чем 20 титулами ATP только Медведев не выиграл дважды один турнир

Среди 48 теннисистов, выигравших более 20 турниров уровня ATP с момента Открытой эры [с 1968 года], только россиянин Даниил Медведев не становился победителем какого-либо турнира дважды. Об этом сообщает OptaAce.

Последней на данный момент и 22-й в карьере Медведева победой в туре стал минувший финал турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), где россиянин одолел американца Брэндона Накашиму.

Брисбен (м). Финал
11 января 2026, воскресенье. 11:40 МСК
Даниил Медведев
13
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
2 		6 1
         
Брэндон Накашима
33
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

Все 22 титула ATP Медведев завоевал в разных городах. После победы в Брисбене он вошёл в пятёрку лидеров по количеству побед на турнирах среди действующих теннисистов.

Выигранный в Брисбене титул обеспечил Медведеву 12-ю строчку в рейтинге ATP.

