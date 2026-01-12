Из 48 игроков с более чем 20 титулами ATP только Медведев не выиграл дважды один турнир
Среди 48 теннисистов, выигравших более 20 турниров уровня ATP с момента Открытой эры [с 1968 года], только россиянин Даниил Медведев не становился победителем какого-либо турнира дважды. Об этом сообщает OptaAce.
Последней на данный момент и 22-й в карьере Медведева победой в туре стал минувший финал турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия), где россиянин одолел американца Брэндона Накашиму.
Брисбен (м). Финал
11 января 2026, воскресенье. 11:40 МСК
13
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 1
33
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Все 22 титула ATP Медведев завоевал в разных городах. После победы в Брисбене он вошёл в пятёрку лидеров по количеству побед на турнирах среди действующих теннисистов.
Выигранный в Брисбене титул обеспечил Медведеву 12-ю строчку в рейтинге ATP.
