Ана Иванович посетила Академию Надаля и опубликовала совместное с ним фото

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008 сербка Ана Иванович посетила Академию 22-кратного победителя турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля, и опубликовала у себя на странице в соцсети совместное фото с ним.

«Спасибо за такой тёплый приём и за то, что показали нам впечатляющую Академию. С нетерпением жду возвращения», — подписала Иванович фото, на котором запечатлена с Надалем.

Фото: Личный архив Аны Иванович

Надаль тепло ответил на пост сербки.

«Было очень приятно. Надеемся увидеть тебя снова!» – написал он, сделав репост публикации Иванович к себе в аккаунт.

Академия Рафаэля Надаля была открыта в 2016 году в Манакоре, родном городе теннисиста.