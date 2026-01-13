Арина Соболенко опубликовала подборку фото из Брисбена

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала несколько фотографий из австралийского Брисбена, где стала победительницей турнира категории WTA-500.

«Невошедшее из Брисбена», — подписала публикацию теннисистка.

Фото: Личный архив Арины Соболенко

Фото: Личный архив Арины Соболенко

Фото: Личный архив Арины Соболенко

Соболенко в финале турнира в Брисбене одолела украинку Марту Костюк.

Победа на турнире стала для теннисистки 22-й на уровне WTA в карьере и 75-й – в статусе первой ракетки мира. Впервые спортсменка оказалась на наивысшей строчке рейтинга 11 сентября 2023 года, выйдя в финал Открытого чемпионата США. Следующим турниром для Соболенко станет Australian Open.