Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко опубликовала подборку фото из Брисбена

Арина Соболенко опубликовала подборку фото из Брисбена
Комментарии

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала несколько фотографий из австралийского Брисбена, где стала победительницей турнира категории WTA-500.

«Невошедшее из Брисбена», — подписала публикацию теннисистка.

Фото: Личный архив Арины Соболенко

Фото: Личный архив Арины Соболенко

Фото: Личный архив Арины Соболенко

Соболенко в финале турнира в Брисбене одолела украинку Марту Костюк.

Брисбен (ж). Финал
11 января 2026, воскресенье. 09:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Марта Костюк
26
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Победа на турнире стала для теннисистки 22-й на уровне WTA в карьере и 75-й – в статусе первой ракетки мира. Впервые спортсменка оказалась на наивысшей строчке рейтинга 11 сентября 2023 года, выйдя в финал Открытого чемпионата США. Следующим турниром для Соболенко станет Australian Open.

Материалы по теме
Последняя репетиция перед AO-2026. Мирра сразится с чешкой, выбившей подругу Соболенко
Последняя репетиция перед AO-2026. Мирра сразится с чешкой, выбившей подругу Соболенко
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android