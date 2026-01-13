Диана Шнайдер обыграла Лейлу Фернандес и вышла во второй круг «пятисотника» в Аделаиде

В ночь с 12 на 13 января мск на хардовом турнире категории WTA-500 в австралийской Аделаиде завершился матч первого круга между 23-й ракеткой мира российской теннисисткой Дианой Шнайдер (девятый посев) и 22-й в мировом рейтинге Лейлой Фернандес из Канады. Встреча закончилась победой Шнайдер в двух сетах — 7:5, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. Шнайдер дважды подала навылет, допустив семь двойных ошибок, и реализовала два из восьми брейк-пойнтов. Фернандес выполнила два эйса при четырёх двойных ошибках и не выиграла ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных за матч.

Во втором круге турнира WTA-500 в Аделаиде Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча между 46-й ракеткой мира Катержиной Синяковой из Чехии и 27-й в мировом рейтинге украинкой Даяной Ястремской.