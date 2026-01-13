Алина Корнеева проиграла 697-й ракетке мира в квалификации Australian Open

В ночь с 12 на 13 января мск в австралийском Мельбурне завершился матч первого круга квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2026 в женском одиночном разряде между 211-й ракеткой мира российской теннисисткой Алиной Корнеевой и 697-й в мировом рейтинге китаянкой Чжосюань Бай. Встреча закончилась победой китайской спортсменки в двух сетах — 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту. Корнеева один раз подала навылет, допустив семь двойных ошибок, и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. Чжосюань Бай выполнила один эйс при двух двойных ошибках и выиграла шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных за матч.
В квалификационной сетке Australian Open осталось четыре теннисистки из России, две из них — Татьяна Прозорова и Анастасия Гасанова — ранее успешно преодолели первый круг.
