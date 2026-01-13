Питон Стирнс одолела Барбору Крейчикову и вышла во второй круг турнира в Хобарте

В ночь с 12 на 13 января мск на турнире категории WTA-250 в австралийском Хобарте завершился матч первого круга между 67-й ракеткой мира американской теннисисткой Питон Стирнс и 55-й в мировом рейтинге Барборой Крейчиковой из Чехии. Встреча закончилась победой Стирнс на тай-брейке третьего сета — 6:4, 1:6, 7:6 (7:4).

Продолжительность матча составила 2 часа 34 минут. Стирнс 12 раз подала навылет, допустив 10 двойных ошибок, и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. Крейчикова выполнила семь эйсов при восьми двойных ошибках и выиграла шесть брейк-пойнтов из 10 заработанных за матч.

Во втором круге турнира WTA-250 в Хобарте Питон Стирнс сыграет с 68-й ракеткой мира Ольгой Данилович из Сербии.