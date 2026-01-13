Скидки
Теннис

Людмила Самсонова — Маркета Вондроушова, результат матча 13 января 2026, счет 1:2, 1-й круг WTA-500 в Аделаиде

Людмила Самсонова проиграла Маркете Вондроушовой в первом круге турнира WTA-500 в Аделаиде
Комментарии

В ночь с 12 на 13 января мск на хардовом турнире категории WTA-500 в австралийской Аделаиде завершился матч первого круга между 18-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (седьмой посев) и 34-й в мировом рейтинге Маркетой Вондроушовой из Чехии. Встреча закончилась победой Вондроушовой в трёх сетах — 6:1, 4:6, 6:2.

Аделаида (ж). 1-й круг
13 января 2026, вторник. 05:40 МСК
Людмила Самсонова
18
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 2
6 		4 6
         
Маркета Вондроушова
34
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. Самсонова трижды подала навылет, допустив 10 двойных ошибок, и реализовала три из семи брейк-пойнтов. Вондроушова выполнила девять эйсов при четырёх двойных ошибках и выиграла семь брейк-пойнтов из 16 заработанных за матч.

Во втором круге турнира WTA-500 в Аделаиде Маркета Вондроушова сыграет со 107-й ракеткой мира австралийкой Кимберли Биррелл.

