Людмила Самсонова проиграла Маркете Вондроушовой в первом круге турнира WTA-500 в Аделаиде

В ночь с 12 на 13 января мск на хардовом турнире категории WTA-500 в австралийской Аделаиде завершился матч первого круга между 18-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (седьмой посев) и 34-й в мировом рейтинге Маркетой Вондроушовой из Чехии. Встреча закончилась победой Вондроушовой в трёх сетах — 6:1, 4:6, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. Самсонова трижды подала навылет, допустив 10 двойных ошибок, и реализовала три из семи брейк-пойнтов. Вондроушова выполнила девять эйсов при четырёх двойных ошибках и выиграла семь брейк-пойнтов из 16 заработанных за матч.

Во втором круге турнира WTA-500 в Аделаиде Маркета Вондроушова сыграет со 107-й ракеткой мира австралийкой Кимберли Биррелл.