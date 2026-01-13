Людмила Самсонова проиграла Маркете Вондроушовой в первом круге турнира WTA-500 в Аделаиде
Поделиться
В ночь с 12 на 13 января мск на хардовом турнире категории WTA-500 в австралийской Аделаиде завершился матч первого круга между 18-й ракеткой мира российской теннисисткой Людмилой Самсоновой (седьмой посев) и 34-й в мировом рейтинге Маркетой Вондроушовой из Чехии. Встреча закончилась победой Вондроушовой в трёх сетах — 6:1, 4:6, 6:2.
Аделаида (ж). 1-й круг
13 января 2026, вторник. 05:40 МСК
18
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|2
|
|4
|6
34
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. Самсонова трижды подала навылет, допустив 10 двойных ошибок, и реализовала три из семи брейк-пойнтов. Вондроушова выполнила девять эйсов при четырёх двойных ошибках и выиграла семь брейк-пойнтов из 16 заработанных за матч.
Во втором круге турнира WTA-500 в Аделаиде Маркета Вондроушова сыграет со 107-й ракеткой мира австралийкой Кимберли Биррелл.
Комментарии
- 13 января 2026
-
07:52
-
07:38
-
06:31
-
05:25
-
00:32
-
00:10
- 12 января 2026
-
23:39
-
23:16
-
23:00
-
20:35
-
20:09
-
19:58
-
19:35
-
19:11
-
19:05
-
18:48
-
18:31
-
18:20
-
17:22
-
16:32
-
16:01
-
15:54
-
15:47
-
15:14
-
15:00
-
14:52
-
14:12
-
13:57
-
13:42
-
13:41
-
13:38
-
13:33
-
13:29
-
13:20
-
13:14