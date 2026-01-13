Анастасия Потапова проиграла 107-й ракетке мира в 1-м круге «пятисотника» в Аделаиде

В ночь с 12 на 13 января мск на хардовом турнире категории WTA-500 в австралийской Аделаиде завершился матч первого круга между 54-й ракеткой мира Анастасией Потаповой, сменившей российское спортивное гражданство на австрийское, и 107-й в мировом рейтинге Кимберли Биррелл из Австралии. Встреча закончилась победой Биррелл в двух сетах — 6:4, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Потапова ни разу не подала навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовала пять из пяти брейк-пойнтов. Биррелл также не выполнила ни одного эйса при трёх двойных ошибках и выиграла семь брейк-пойнтов из 14 заработанных за матч.

Во втором круге турнира WTA-500 в Аделаиде Кимберли Биррелл сыграет с 34-й ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии.