Анастасия Потапова проиграла 107-й ракетке мира в 1-м круге «пятисотника» в Аделаиде
В ночь с 12 на 13 января мск на хардовом турнире категории WTA-500 в австралийской Аделаиде завершился матч первого круга между 54-й ракеткой мира Анастасией Потаповой, сменившей российское спортивное гражданство на австрийское, и 107-й в мировом рейтинге Кимберли Биррелл из Австралии. Встреча закончилась победой Биррелл в двух сетах — 6:4, 6:4.
Аделаида (ж). 1-й круг
13 января 2026, вторник. 05:35 МСК
107
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
54
Анастасия Потапова
А. Потапова
Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Потапова ни разу не подала навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовала пять из пяти брейк-пойнтов. Биррелл также не выполнила ни одного эйса при трёх двойных ошибках и выиграла семь брейк-пойнтов из 14 заработанных за матч.
Во втором круге турнира WTA-500 в Аделаиде Кимберли Биррелл сыграет с 34-й ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии.
Комментарии
