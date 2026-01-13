Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кимберли Биррелл — Анастасия Потапова, результат матча 13 января 2026, счет 2:0, 1-й круг WTA-500 в Аделаиде

Анастасия Потапова проиграла 107-й ракетке мира в 1-м круге «пятисотника» в Аделаиде
Комментарии

В ночь с 12 на 13 января мск на хардовом турнире категории WTA-500 в австралийской Аделаиде завершился матч первого круга между 54-й ракеткой мира Анастасией Потаповой, сменившей российское спортивное гражданство на австрийское, и 107-й в мировом рейтинге Кимберли Биррелл из Австралии. Встреча закончилась победой Биррелл в двух сетах — 6:4, 6:4.

Аделаида (ж). 1-й круг
13 января 2026, вторник. 05:35 МСК
Кимберли Биррелл
107
Австралия
Кимберли Биррелл
К. Биррелл
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Анастасия Потапова
54
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Продолжительность матча составила 1 час 36 минут. Потапова ни разу не подала навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовала пять из пяти брейк-пойнтов. Биррелл также не выполнила ни одного эйса при трёх двойных ошибках и выиграла семь брейк-пойнтов из 14 заработанных за матч.

Во втором круге турнира WTA-500 в Аделаиде Кимберли Биррелл сыграет с 34-й ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Календарь WTA-500 в Аделаиде
Турнирная сетка WTA-500 в Аделаиде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android