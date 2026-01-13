45-летняя Винус Уильямс вылетела в первом круге турнира в Хобарте

В австралийском Хобарте в рамках первого круга турнира WTA 45-летняя американка Винус Уильямс потерпела поражение от немки Татьяны Марии.

Матч продолжался 1 час и 27 минут. Мария победила в двух сетах со счётом 6:4, 6:3. За это время она сделала одну подачу навылет, допустила столько же двойных ошибок и реализовала 5 из 12 заработанных брейк-пойнтов.

Американка сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и реализовала два из двух заработанных брейк-пойнтов.

Напомним, последняя победа Уильямс датируется июлем 2025 года. Тогда она выиграла матч на турнире в Вашингтоне у своей соотечественницы Питон Стирнс.