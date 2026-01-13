Полина Яценко проиграла в первом круге квалификации Australian Open — 2026
Поделиться
159-я ракетка мира российская теннисистка Полина Яценко не смогла выйти во второй круг квалификации Australian Open — 2026. В первом раунде она потерпела поражение от соперницы из Аргентины Марии Карле со счётом 3:6, 3:6.
Australian Open — квалификация (ж). 1-й круг
13 января 2026, вторник. 05:50 МСК
159
Полина Яценко
П. Яценко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
158
Мария Карле
М. Карле
Матч продолжался 1 час 40 минут. За это время Яценко не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Карле два эйса, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных.
Во втором круге квалификации Открытого чемпионата Австралии Мария Карле встретится с китайской теннисисткой Юань Юэ (25-я сеяная).
Комментарии
- 13 января 2026
-
10:24
-
10:00
-
09:15
-
08:39
-
08:33
-
08:30
-
07:52
-
07:38
-
06:31
-
05:25
-
00:32
-
00:10
- 12 января 2026
-
23:39
-
23:16
-
23:00
-
20:35
-
20:09
-
19:58
-
19:35
-
19:11
-
19:05
-
18:48
-
18:31
-
18:20
-
17:22
-
16:32
-
16:01
-
15:54
-
15:47
-
15:14
-
15:00
-
14:52
-
14:12
-
13:57
-
13:42