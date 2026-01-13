Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Полина Яценко проиграла в первом круге квалификации Australian Open — 2026

Полина Яценко проиграла в первом круге квалификации Australian Open — 2026
Комментарии

159-я ракетка мира российская теннисистка Полина Яценко не смогла выйти во второй круг квалификации Australian Open — 2026. В первом раунде она потерпела поражение от соперницы из Аргентины Марии Карле со счётом 3:6, 3:6.

Australian Open — квалификация (ж). 1-й круг
13 января 2026, вторник. 05:50 МСК
Полина Яценко
159
Россия
Полина Яценко
П. Яценко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Мария Карле
158
Аргентина
Мария Карле
М. Карле

Матч продолжался 1 час 40 минут. За это время Яценко не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Карле два эйса, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных.

Во втором круге квалификации Открытого чемпионата Австралии Мария Карле встретится с китайской теннисисткой Юань Юэ (25-я сеяная).

Материалы по теме
Алина Корнеева проиграла 697-й ракетке мира в квалификации Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android