Полина Яценко проиграла в первом круге квалификации Australian Open — 2026

159-я ракетка мира российская теннисистка Полина Яценко не смогла выйти во второй круг квалификации Australian Open — 2026. В первом раунде она потерпела поражение от соперницы из Аргентины Марии Карле со счётом 3:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 40 минут. За это время Яценко не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Карле два эйса, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных.

Во втором круге квалификации Открытого чемпионата Австралии Мария Карле встретится с китайской теннисисткой Юань Юэ (25-я сеяная).